170 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تحرير 170 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقالت وزارة "الداخلية"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 170 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحلات في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير محاضر المخالفات وعرضها على النيابة العامة.