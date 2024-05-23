الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق بمخزن أخشاب فى الفيوم دون إصابات

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم في السيطرة على حريق شب بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بنشوب حريق بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، أمام مقر أحد البنوك، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق سنورس الفيوم الشرطة الحماية المدنية

مواد متعلقة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر.. الليلة

سحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 484 مخالفة لقائدي دراجات بخارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

رفع 37 سيارة متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بجنسية أجنبية

قرار وزارى بإبعاد سوريين خارج البلاد

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

التحفظ على سيارتين لبيع المشروبات وتحرير محاضر ضد أصحابهما

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح