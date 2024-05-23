إخماد حريق بمخزن أخشاب فى الفيوم دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم في السيطرة على حريق شب بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بنشوب حريق بمخزن للأخشاب بمدينة سنورس، أمام مقر أحد البنوك، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.