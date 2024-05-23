"الداخلية" تطلق سيارة مجهزة لإصدار الوثائق المميكنة لأهالى شرم الشيخ

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل دورها المجتمعي وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على مواكبة أوجه التطوير والتحديث تم الدفع بمركز تكنولوجي متنقل عبارة عن سيارة مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومي والوثائق المميكنة لأهالي مدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من 13 مايو 2024 حتى 18 مايو 2024.

وقد أسفرت هذه الجهود عن استخراج 283 بطاقة رقم قومي ومصدرات.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.