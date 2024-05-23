الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 ألف قضية سرقة كهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1584 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15104 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 409 قضايا في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

مواد متعلقة

170 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفيوتشر.. الليلة

سحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 484 مخالفة لقائدي دراجات بخارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

رفع 37 سيارة متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بجنسية أجنبية

قرار وزارى بإبعاد سوريين خارج البلاد

فيديو يفضح كذب أجنبى ادعى تبديل عملاته الأجنبية لمحلية بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح