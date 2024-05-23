15 ألف قضية سرقة كهرباء ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1584 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15104 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 409 قضايا في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.