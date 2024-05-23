القبض على متهم بإطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بالمطرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إطلاق شخص أعيرة نارية من طبنجة خلال حفل زفاف بالقاهرة.

قالت الداخلية إنه فور تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بادرت الأجهزة الأمنية بالتحري لكشف ملابساتها.

وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة مالك شركة سياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، تم ضبط السلاح المستخدم طبنجة مرخصة وسارية الترخيص.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة أثناء تواجده بحفل زفاف نجل عمه بدائرة قسم شرطة المرج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.