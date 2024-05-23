ضبط قضيتي تهريب بضائع و2550 مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، كما تم ضبط 2550 مخالفة مرورية متنوعة، و22 قضية في مجال الأمن العام.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 188 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا تزوير في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.