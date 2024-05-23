الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 187 قطعة سلاح و339 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 187 قطعة سلاح ناري، و339 قضية مخدرات، وتنفيذ 82534 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وشنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 187 قطعة سلاح ناري مع 162 متهمًا.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة حملات موسعة مديريات الأمن سلاح نارى قضية مخدرات

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