جامعة بني سويف: نسعى جاهدين لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة

أكد رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تسعى جاهدة لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع الجهات المختلفة لإعداد خريجين مؤهلين مهنيًا وإنسانيًا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا.



جاء ذلك خلال توقيع الدكتور منصور، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد عبد المعطي حواش بروتوكول تعاون؛ لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبـرات وتنمية وتدريب الأفراد، وفقًا لرؤى الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تَنمية وبناء القُدرات والموارد البشرية بتوفير زيارات ميدانية لطلاب الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ وللربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم.



وأكد أن ميناء دمياط يعد ميناء رائدا في النقل البحري واللوجستيات والخدمات البحرية، بأعلى معدلات إنتاجية وأعلى درجات السلامة والجودة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك الميناء بنية تحتية قوية للتشغيل بالإضافة إلى ربطه بشبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية والنهرية داخل البلاد مما يسهل الوصول من وإلى الميناء.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس جامعة بني سويف، فوز الطالبة زينب خضر خليل حسن بكلية السياسة والاقتصاد بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية على مستوى جامعات مصر، والتي نظمتها جامعة الإسكندرية تحت عنوان "أهمية حاضنات الأعمال في مكافحة البطالة".



وأكد الدكتور منصور في بيان له اليوم الخميس، أن المسابقة تتمحور حول الدور الذي تلعبه حاضنات الأعمال كإحدى آليات دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها لمشاريع اقتصادية ناجحة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة.



وهنأ رئيس الجامعة، الطالبة وأسرة كلية السياسة والاقتصاد، معربًا عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبناء الجامعة خاصة الطلاب في مختلف المسابقات والمحافل.



وأكد أن أحد أهم أولويات إدارة الجامعة هو تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف المسابقات، لما لها من أثر في تنمية قدراتهم ومهاراتهم البحثية والعلمية، ووضع الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية.