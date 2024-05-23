الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خسائر كبيرة لجيش الاحتلال.. مستشفيات إسرائيل تكتظ بعسكريين مصابين جراء معارك غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن 3 من جنوده قُتلوا خلال القتال في شمال غزة أمس الأربعاء، كما أن هناك تقارير تُشير إلى أن مستشفيات إسرائيل تمتلئ بالجنود المصابين؛ بسبب اشتعال المعارك بصورة كبيرة في شمال القطاع، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

شمال غزة تزيد من خسائر الاحتلال

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه مع مواصلة جنود جيش الاحتلال عملياتهم المكثفة في شمال غزة ورفح، سجلت المستشفيات الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد جرحى الجنود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا خلال قتال في شمال غزة يوم الأربعاء، بينما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف منطقة في قلب مدينة رفح بجنوب القطاع في أعقاب ما قال سكان إنها واحدة من أعنف ليالي القصف منذ ذلك الحين، وشنت إسرائيل هجومها هناك في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة، أن اثنين من جنود الاحتلال قُتلا على يد قناص من حركة حماس في بيت حانون شمال قطاع غزة، بينما لقى الثالث مصرعه متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في نفس الحادث.

ولفتت إلى أنه في حادث منفصل قتل جندي آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى شمال غزة، وقال جيش الاحتلال إن جنديًا آخر من كتيبة نيتساح يهودا وجندي احتياط في ياهالوم أصيبا أيضًا بجروح خطيرة في نفس الانفجار، وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى في الهجوم البري لجيش الاحتلال على قطاع غزة  خلال العمليات على طول حدود غزة إلى 286 مجندًا، كما قُتل مقاول مدني في وزارة الدفاع في القطاع.

txt

إعلام إسرائيلى: مقتل ضابط ومجندين اثنين خلال معارك شمال غزة

وأوضحت الصحيفة، أنه في الوقت نفسه، أدى الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على حماس في رفح، جنوب القطاع، إلى فرار حوالي 950 ألف شخص مما كان ملجأ لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولا يزال هناك ما بين 300 ألف إلى 400 ألف مدني في رفح، معظمهم في المنطقة الساحلية وبعض أجزاء وسط المدينة، وفقًا لمعلومات اطلعت عليها تايمز أوف إسرائيل يوم الإثنين.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن رفح هي آخر معقل رئيسي لحركة حماس في غزة، وحيث تتمركز أربع من كتائبها متواجدة في يبنا والشابورة وتل السلطان غرب وشرق رفح، ولا تزال هناك كتيبتان أخريان لحماس في وسط غزة، في مخيمي النصيرات ودير البلح.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية عن سكان رفح، قولهم إن دبابات الاحتلال اتخذت مواقع جديدة أمس الأربعاء على مسافة أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر وتتمركز الآن على حافة حي يبنا في وسط رفح.

وقال أحد سكان رفح لرويترز "لم يتوقف إطلاق النار الإسرائيلي طوال الليل من الطائرات بدون طيار والمروحيات والطائرات الحربية والدبابات".

غزة شمال الاحتلال الإسرائيلي جيش مستشفيات إسرائيل المصابين

مواد متعلقة

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

توبيخ دولى وعزلة جديدة.. "الجنائية الدولية" تضع قادة الاحتلال فى "ورطة كبرى"

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

لم تطلب وقف العملية الإسرائيلية فى رفح.. تقرير عبرى يكشف "الكذبة الأمريكية"

أمريكا وأوروبا تسعيان لاسترضاء مصر وفتح معبر رفح.. والأخيرة: لا تنسيق مع إسرائيل

لماذا رفض الأمير هاري طلب الملك تشارلز للإقامة في مقر ملكي؟

أمريكا تعترف بفشل "الرصيف العائم" فى إيصال المساعدات إلى غزة

الخرائط والأقمار الصناعية تفضح جيش الاحتلال.. استهداف "متعمد" لمستشفيات غزة

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)