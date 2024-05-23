خسائر كبيرة لجيش الاحتلال.. مستشفيات إسرائيل تكتظ بعسكريين مصابين جراء معارك غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن 3 من جنوده قُتلوا خلال القتال في شمال غزة أمس الأربعاء، كما أن هناك تقارير تُشير إلى أن مستشفيات إسرائيل تمتلئ بالجنود المصابين؛ بسبب اشتعال المعارك بصورة كبيرة في شمال القطاع، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

شمال غزة تزيد من خسائر الاحتلال

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه مع مواصلة جنود جيش الاحتلال عملياتهم المكثفة في شمال غزة ورفح، سجلت المستشفيات الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد جرحى الجنود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا خلال قتال في شمال غزة يوم الأربعاء، بينما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف منطقة في قلب مدينة رفح بجنوب القطاع في أعقاب ما قال سكان إنها واحدة من أعنف ليالي القصف منذ ذلك الحين، وشنت إسرائيل هجومها هناك في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة، أن اثنين من جنود الاحتلال قُتلا على يد قناص من حركة حماس في بيت حانون شمال قطاع غزة، بينما لقى الثالث مصرعه متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في نفس الحادث.

ولفتت إلى أنه في حادث منفصل قتل جندي آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى شمال غزة، وقال جيش الاحتلال إن جنديًا آخر من كتيبة نيتساح يهودا وجندي احتياط في ياهالوم أصيبا أيضًا بجروح خطيرة في نفس الانفجار، وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى في الهجوم البري لجيش الاحتلال على قطاع غزة خلال العمليات على طول حدود غزة إلى 286 مجندًا، كما قُتل مقاول مدني في وزارة الدفاع في القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أنه في الوقت نفسه، أدى الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على حماس في رفح، جنوب القطاع، إلى فرار حوالي 950 ألف شخص مما كان ملجأ لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولا يزال هناك ما بين 300 ألف إلى 400 ألف مدني في رفح، معظمهم في المنطقة الساحلية وبعض أجزاء وسط المدينة، وفقًا لمعلومات اطلعت عليها تايمز أوف إسرائيل يوم الإثنين.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن رفح هي آخر معقل رئيسي لحركة حماس في غزة، وحيث تتمركز أربع من كتائبها متواجدة في يبنا والشابورة وتل السلطان غرب وشرق رفح، ولا تزال هناك كتيبتان أخريان لحماس في وسط غزة، في مخيمي النصيرات ودير البلح.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية عن سكان رفح، قولهم إن دبابات الاحتلال اتخذت مواقع جديدة أمس الأربعاء على مسافة أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر وتتمركز الآن على حافة حي يبنا في وسط رفح.

وقال أحد سكان رفح لرويترز "لم يتوقف إطلاق النار الإسرائيلي طوال الليل من الطائرات بدون طيار والمروحيات والطائرات الحربية والدبابات".