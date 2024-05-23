الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أوقاف مطروح" تستقبل 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبلت مديرية أوقاف مطروح، 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بحضور الشيخ إبراهيم الفار، مدير المتابعة، والشيخ رضا البرلسي والشيخ عماد وصال، حيث تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والتي أعدت أسماؤها مسبقا من خلال وزارة التضامن. 

_التشابك بين مؤسسات

 وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل أوقاف مطروح، أن التشابك بين مؤسسات الوطن ووزارته من تموين وتضامن وأوقاف هدفه مصلحة المواطن ووصول السلع لمستحقيها بكرامة وعزة وخاصة بالمناطق النائية كما أنه يعكس دور وزارة الأوقاف دعويا واجتماعيا ونجاح مشروع صكوك الإطعام الذي يحقق نجاحات متوالية على مدار الأعوام الماضية وهو صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن. 

لجان مشتركة

أشار إلى أنه سيتم التوزيع بلجان مشتركة بالتعاون بين مديريتي الأوقاف والتضامن ومجالس المدن على مستوى محافظة مطروح.  

وفي سياق أخر، كان قد ترأس الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في مارس 2024، قافلة دعوية وغذائية إلى جارة أم الصغير.

رافقه خلال فعاليات القافلة كل من الشيخ محمد منصور، مدير إدارة سيوة، والشيخ أحمد محمود حسن ومحمد بكر يوسف، رئيس مجلس ومدينة سيوة، وسعيد محمد سعيد رئيس القرية والشيخ جبريل عمر حمزة عمدة الجارة وشيوخ وعواقل واحة الجارة، وتسلم الشيوخ والعواقل القافلة الغذائية. 

300 كيلو لحوم 

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن القافلة تحتوي على 300 كيلو من اللحوم ونصف طن من الأرز والمكرونة بالإضافة إلى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام، كما قدم التحالف الوطني وحياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية.

وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالي الواحة صلاة التراويح وخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينيّة. 

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مديرية أوقاف مطروح ٢٠٠٠ شنطة مواد غذائية الأسر الأولى بالرعاية مطروح لجان مشتركة

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