الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤسسة الفريق التطوعي تنظم ندوة حول مكافحة الجفاف والتصحر الخميس المقبل

الجفاف
الجفاف

تنظم مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني يوم الخميس القادم، ندوة بعنوان "مقاومة الجفاف ومكافحة التصحر" في مكتبة القاهرة الكبرى ؛ لوضع خطة استراتيجية تفعيلًا لدور المجتمع المدني، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

وقال الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس المؤسسة السفير مصطفى الشربيني، "إن إيجاد حلول لتدهور الأراضي والجفاف يُعد مسؤولية جماعية تشمل صناع القرار والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول العالم من أجل التعاون لاستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المتدهور منها، بجانب الحد من التصحر والجفاف".

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أضاف أن الندوة ستسلط الضوء على الحاجة المُلحّة للاستثمار العالمي في السياسات والإجراءات التي ترمي إلى حماية الطبيعة واستصلاح الأراضي، والوصول لمستقبلٍ مستدام للجميع، مؤكدًا ضرورة حشد الجهود الوطنية والعالمية لحماية وإحياء النظم البيئية بجميع أنحاء العالم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إليزابيث مريما، قد دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور الأراضي حول العالم..محذرة من حدوث كارثة على البشرية والكوكب جراء تدهور 95% من الأراضي على الأرض خلال الـ30 عامًا المقبلة.

وأكدت أهمية الحملات التوعوية السابقة في تحفيز وتشجيع المشاركة في العمل المناخي بجميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعو الجميع، أفراد وحكومات، للمساعدة في معالجة أزمة التصحر والجفاف التي تواجه العالم وذلك من خلال استعادة الأرض التي نعتمد عليها من أجل البقاء.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية الحدث الأكبر وهو مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الأراضي والجفاف بالرياض في ديسمبر القادم (COP 16).

يُشار إلى أن يوم البيئة العالمي 2024 يدعم العمل الحيوي لاستعادة النظام البيئي على مستوى العالم، حيث تعهدت الدول باستعادة مليار هكتار من الأراضي عبر حماية 30% من الأراضي والبحار من أجل الطبيعة، واستعادة 30% من النظم البيئية المتدهورة على كوكب الأرض، وذلك من خلال دعم خطة 2030 لتحويل العالم إلى مسار مستدام ومرن، وتوحيد الجهود لحماية كوكب الأرض.

الفريق التطوعي مكافحة التصحر خطة استراتيجية مقاومة الجفاف الاحتفال بيوم البيئة العالمي

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