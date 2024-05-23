القباج: الرائدات جنود وزارة التضامن للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي

توجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر للرائدات الاجتماعيات سفيرات التضامن المثابرات الواعيات فهن جنود الوزارة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدة تثمين وتقدير دورهن للوصول للأسر الأولى بالرعاية بهدف نشر الوعي وتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، موضحة أن الرائدات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق التغيير الإيجابي والملموس في الوعي والسلوك المجتمعي.

15 ألف رائدة

أكدت أن الزيادة الأخيرة التي تم إقررها من 900 جنيه إلى 1500 جنيه شهريا بداية من يوليو المقبل، تاتي لدورهن في نشر القضايا المجتمعية وفقا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وافق على زيادة عددهن من 2.500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، مشيرة إلى أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

أوضحت أنه تم توزيع “تابلت” عليهن لتوصيل الرسالة منطوقة، حيث يقومن بتسجيل قواعد بيانات المواطنين لمساعدتهم وتوجيهم نحو الخدمات التى يحتاجونها.

وتلقت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من رسائل شكر من الرائدات المجتمعيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب القرار الذي أعلنته صباح اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا بدلا من 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

وعبرت الرائدات المجتمعيات عن تقديرهن لرئيس الجمهورية الذي يدعمهن ويثق في قدراتهن على نشر الوعى الصحيح للأسر الأولى بالرعاية، كما وجهن تحية تقدير وشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على النقلة النوعية التي قامت بها الوزارة تجاههن والثقة الكبيرة في إمكانياتهن في نشر الوعي الصحيح والإيجابي تجاه العديد من القضايا.