الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو هندى: التقليل من الدور المصرى لحل القضية الفلسطينية غير مقبول

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية غير مسبوقة، وفى الوقت الذى شهد العالم أجمع وأثنى على هذه الجهود وتأتى شبكة CNN لتزعم وتشيع كذبا تقارير بشأن الوساطة المصرية والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل الأزمة الفلسطينية الاسرائيلية  بتقارير مغلوطة وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

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تعمل لصالح الاحتلال.. نائبة تدين أكاذيب شبكة CNN الإنجليزية

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أبوالعطا: الإشادة الدولية بدور مصر فى أزمة غزة يفضح أكاذيب شبكة CNN

اعتادت نشر تقارير مزيفة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الوكالة اعتادت نشر تقارير مزيفة، وغير حقيقة عن الدولة المصرية فى خطوة الغرض منها تشويه الصورة ليس إلا، حيث تعتمد على إلقاء الاتهامات عبر قولها مصادر مطلعة، متسائلا:" من هذه المصادر المطلعة وما الهدف من تشويه الدور المصري في حل الأزمة؟، مضيفا، العالم كله أثنى على الجهود المصرية المبذولة فى حل القضية، وتحاول التوصل لحلول عاجلة لوقف نزيف الدماء، ووقف الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال.

 توريط الدولة المصرية

وأضاف النائب عمرو هندى، أن هناك محاولات بعض الأطراف بإلقاء الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة أمر يحاولون به توريط الدولة المصرية، وإلقاء اللوم عليها وإظهار صورتها بأنها مقصرة على عكس الحقيقة، فمر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وهناك جهود كبيرة تقوم بها كافة الأطراف لدعم وحل القضية وحماية الأبرياء من القتل والتشريد والتهجير القسرى.

من جانبه فضح وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أكاذيب شبكة CNN بشأن تغيير شروط مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر شريك حاسم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلى المحتل وحركة حماس.

مجلس النواب القضية الفلسطينية شبكة CNN مصر التهجير القسرى

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