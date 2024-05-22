بلينكن يحرج CNN ويفضح أكاذيبها: مصر ”شريك حاسم“ في مفاوضات إسرائيل وحماس

فضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكاذيب شبكة CNN بشأن تغيير شروط مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر شريك حاسم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ولم يعلق بلينكن على ما ذكرته شبكة CNN من أن مصر أجهضت في نهاية المطاف اتفاقًا بتغيير شروط الاقتراح.

وقال بلينكن ردًا على سؤال من النائبة الديمقراطية جريس منج في جلسة استماع للجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب حول التقرير: ”لا يمكنني التعليق على تفاصيل المفاوضات“.

وأضاف بلينكن: ”لكن خلاصة القول هي أن حماس لم توافق على ما أعتقد أنه اقتراح جيد طُرح على الطاولة“.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنه على الرغم من أن مصر ”شريك حاسم“ في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن لديه ”قلقًا عميقًا“ بشأن إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة الذي استولت عليه إسرائيل مؤخرًا.

وقال بلينكن إنه لا يزال من الصعب إعادة فتح المعبر ”بسبب الأنشطة القتالية... بالقرب من البوابة وحولها“.

في وقت سابق رفضت مصر تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة مع إسرائيل بعد أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح واستولت على الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر.