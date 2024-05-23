الخميس 23 مايو 2024
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قاضي قضاة فلسطين: اقتحام "بن جفير" للأقصى يهدف لصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال

محمود الهباش
محمود الهباش

قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الخميس، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك أمس، جاء كخطوة انتقاميّة ردًا على قرار اعتراف دول النرويج واسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، ومُحاولة منه لاستفزاز أبناء الشعب الفلسطيني، لتوظيف رد فعلهم فيما بعد، وصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في غزة.

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وحذّر الهبّاش - في تصريح صحفي - من خطورة هذه الاقتحامات، وما تثيره من غضب لدى الفلسطينيّين والعرب والمسلمين، وما يمكن أن تؤول له النتائج إذا استمرّ الوضع القائم.

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وفيما يتعلّق بتصريحات الوزير المتطرّف بن جفير بخصوص السّيطرة على المسجد الأقصى، وأنّه المكان الأكثر أهمّيّة على الإطلاق، قال الهبّاش إنّ نتيجة هذه السّياسة المتطرّفة التي تنتهجها الحكومة الفاشيّة هو القضاء على أيّ إمكانيّة لتحقيق السّلام والاستقرار في المنطقة، مؤكّدًا أنّ المحاولات الإسرائيليّة للسّيطرة على الأقصى والقدس لن تقابل إلا بالرفض والصمود.

قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك دول النرويج واسبانيا وإيرلندا دولة فلسطين الشعب الفلسطيني

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