تعمل لصالح الاحتلال.. نائبة تدين أكاذيب شبكة CNN الإنجليزية

أدانت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري أكاذيب CNN الأمريكية حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنه ليس بجديد على الإعلام الغربي تزييف الحقائق الذي طالما سعى لتشويه صورة مصر أمام العالم وتغيير الأحداث لصالح الكيان الصهيوني.

أضافت "العسيلي"، في بيان اليوم أن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، واقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة وكانت هى رأس زاوية المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة فكيف يتم الترويج الآن لفشلها، فنحن نثق في قيادتنا السياسية وقدرتها على حب الأزمات، وإن كانت هذه المحاولات من أجل التخلي عن القضية الفلسطينية، فهذا لم ولن يحدث مهما كانت الضغوط الموضوعة علينا.

أشارت عضو النواب إلى أن هناك جهات تحاول تحميل مصر مسئولية فشل المفاوضات على الرغم من أن مصر لم تتدخل إلا بعد إلحاح شديد للقيام بذلك لخبرتها ونجاحها في تحقيق هدنة سابقة، لكن إسرائيل تحاول أن تحمل مسئولية الفشل لآخرين من أجل استكمال ممارسة جرائمها وتهدئة شعبها الثائر وغير الراضي تمامًا عن أفعال نتنياهو، وهو ما نرفضه تمامًا، فنحن لن نكون الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم وتورطهم.

ودعت "العسيلي" وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.