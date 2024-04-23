الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

العسيلى: زيارات القادة العرب المتواصلة لمصر تعكس حجم تقديرهم لدور مصر

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن مصر دائما ما تجد الدعم من الدول العربية الشقيقة، فمصر هي قلب العروبة النابض، وقوتها هى قوة للعرب، وضعفها هو ضياع للعرب  فالعرب يؤمنون بأهمية مصر للعمل العربي والذين يدركون بحق أن مصر رمانة الميزان فى المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات ل"الدستور" أن زيارات القادة العرب المتواصلة لمصر تعكس حجم التقدير لمكانة مصر وتأثيرها في المنطقة،  مشيرة إلى أن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسي ال خليفة, الذى التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لقاء أخوى, وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعزيز العمل العربي المشترك، والتأكيد على الرؤية المصرية والسعي لتنفيذها بضرورة وقف إطلاق النار فى غزة, وسرعة دخول وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم المسار السياسي نحو سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، وقبول فلسطين عضو كامل العضوية فى الأمم المتحدة, وأن يحظى الشعب الفلسطينى بكامل حقوقة المشروعة .

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وأشارت، العسيلي، إلى أن تأكيدات الزعيمين المصري عبدالفتاح السيسي والبحريني الشيخ حمد بن عيسي ال خليفة، تكتسب أهمية خاصة حول ضرورة وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة خاصة في أعقاب التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

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وأكدت، عضو مجلس النواب، أن توقيت زيارة ملك البحرين لمصر حساس للغاية في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقرب موعد انعقاد القمة العربية ال 33 التى ستنعقد فى مايو المقبل بدولة البحرين أهمية خاصة، ولذلك فإن اللقاء جاء لدعم مسيرة العمل العربي والعلاقات الأخوية الوطيده وتنمية المصالح المشتركة ورفعة الشعبين

وشدد عضو مجلس النواب، على أن زيارة ملك البحرين لمصر مثلت دعما كبيرا للجهود المصرية ومواقفها الثابتة ودورها التاريخى المستمر فى نشر السلام ودعم الاستقرار .

النائبة نجلاء العسيلي العلاقات المصرية البحرينية الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة ملك البحرين لمصر القمة العربية ال٣٣

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