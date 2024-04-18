رجاء عطية: زيارة عاهل البحرين لمصر تأتى فى توقيت بالغ الأهمية

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا أن الزيارة تحظي باهتمام وخصوصية في العلاقات بين البلدين، والتى شهدت في السنوات الأخيرة مزيد من النمو والترابط وخاصة فى ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات.

وأشاد عطية، بكلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، على هامش الزيارة، والتى أكد فيها على ضرورة التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن حالة الاحتقان والاستقطاب العالمية الكبرى التى تتعرض لها المنطقة تتطلب إنهاءها ووقف تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد "عطية"، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي لتحقيق أبسط مفاهيم الإنسانية، والتى كانت حذرت مصر كثيرًا من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على فلسطين المحتلة، مضيفًا أن زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسي تأتي في ظروف وتوقيت بالغي الدقة والأهمية، وتصب في صالح الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي والعربي في ذات الوقت.