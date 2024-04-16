الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" يشيد بدور "التحالف الوطنى" فى دعم أهالى غزة

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمّن حزب الحرية المصري إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين التي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر لحظة عن دعم ومساندة الأشقاء فى غزة.

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وأشاد أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، الأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي أصبح له دور في الواقع المصري، وتوحيد القوي وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، مضيفا أنه نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى في تنمية المجتمع.

أكد مهني أن العمل الأهلي يقع على عاتقه دور كبير تجاه مساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، مضيفا أن الدعم الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته يأتي تأكيدا على أنها القضية الأولى للأمة العربية.

حزب الحرية المصري التحالف الوطني رئيس حزب الحرية الواقع المصرى غزة

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