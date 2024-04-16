الأمم المتحدة تحذر: الأوضاع الكارثية فى غزة تزداد سوءًا بمرور الوقت

قال يانس لاركيه، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، الثلاثاء إنه "إن كان هناك جحيم في الأرض فسيكون اسمه شمال غزة".

أضاف لاركيه أن المعاينة الميدانية تؤكد وجود وضع إنساني مأساوي في تلك المنطقة، حيث يواجه الأطفال الموت جوعًا ومرضًا، وتتضرر البنية التحتية بشكل كبير.

أوضح أن القوافل الإنسانية التي كانت مخططة لدخول المنطقة تم منعها، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية، لافتًا إلى أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية زار مدينة خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وصف المدينة بأنها مدمرة تمامًا، حيث تم تدمير المنازل وتضررت الحياة بشكل كبير.

وأضاف أن الأوضاع الكارثية في غزة تزداد سوءًا بمرور الوقت، مع تزايد عدد النازحين الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص المساعدات والموارد.