تفاصيل استشهاد وإصابة 3 فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد لبناني وأصيب آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عين بعال في قضاء صور جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح، نقلاً إلى مستشفيات صور، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عين بعال الجنوبية.

كما شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على أطراف راشيا الفخار وكفرحمام في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان.

حزب الله يعلن استهداف ثكنات عسكرية للاحتلال الإسرائيلى في مزارع شبعا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف حزب الله اللبناني، في بيان له مساء اليوم، أن قواته استهدفت أيضا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أدميت وأيالون وعرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية.