الأربعاء 17 أبريل 2024
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سياسي

خارجية النواب: السيسى أكد موقف مصر الحاسم بضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

إيلاريا حارص
إيلاريا حارص

قالت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أكد، اليوم، خلال استقباله سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له، على موقف مصر الحاسم تجاه التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلي أن مصر دعت دائما لضبط النفس وإحياء مسار السلام وعدم توسعة رقعة الصراع.

أوضحت حارص، في تصريحات الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، إضافة إلى التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرؤية المصرية الثابتة التي يحرص عليها الرئيس لحل القضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، كذلك تضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد خطورة توسع رقعة الصراع في المنطقة.

ونوهت إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية للقاهرة وحرصه على لقاء الرئيس السيسي تعكس أهمية وقدر مصر كجزء أساسي ورئيسي لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وتجسيدًا لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة إضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وروسيا في مختلف الملفات، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.

النائبة إيلاريا سمير حارص لجنة العلاقات الخارجية الرئيس السيسي جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية موقف مصر إيران وإسرائيل

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