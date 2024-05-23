خلال الموجة الحارة.. أطعمة تجنب تناولها لتفادي مشكلات صحية

خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى رعاية خاصة للحفاظ على الترطيب والصحة العامة، ومن المهم اختيار الأطعمة المناسبة لتجنب أي مضاعفات صحية، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها خلال ارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

الأطعمة الغنية بالتوابل:

الأطعمة الحارة قد تزيد من حرارة الجسم وتسبب التعرق المفرط، يُفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلفل الحار والتوابل القوية.

المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، مما يمكن أن يؤدي إلى الجفاف. بدلًا من ذلك، ينصح بشرب الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على الترطيب.

الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي تحتوي على دهون مشبعة وكميات عالية من السعرات الحرارية، ما يمكن أن يثقل الجهاز الهضمي ويزيد من الشعور بالحرارة.

اللحوم الحمراء:

هضم اللحوم الحمراء يستغرق وقتًا أطول ويحتاج إلى طاقة أكبر، ما يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم. يُفضل تناول البروتينات الخفيفة مثل الأسماك والدجاج.

الأطعمة المالحة:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل الشيبس والمخللات يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بالعطش الشديد، من الأفضل تقليل استهلاك هذه الأطعمة خلال فصل الصيف.

الحلويات الغنية بالسكر:

الحلويات مثل الكعك، البسكويت، والشوكولاتة تزيد من نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى ارتفاع الطاقة بشكل مؤقت يليها انخفاض سريع، ما قد يؤثر على مستويات الطاقة والتركيز.

منتجات الألبان الثقيلة:

منتجات الألبان مثل القشدة والزبدة تكون صعبة الهضم وتزيد من الشعور بالثقل والحرارة، يُنصح بالاعتماد على الألبان الخفيفة مثل الزبادي قليل الدسم.

الالتزام بتجنب هذه الأطعمة سيساعد في الحفاظ على صحة جيدة ويجنب المشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من ذلك، يُفضل تناول الفواكه الطازجة، الخضروات، والوجبات الخفيفة والمغذية التي تمنح الجسم الترطيب والطاقة اللازمة خلال فصل الصيف.