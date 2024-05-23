الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

650 ألف طن.. مصر تحقق رقمًا قياسيًا فى تصدير البطاطس

البطاطس
البطاطس

حققت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 2023/ 2024 رقما قياسيا جديدا بحوالي 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري، وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

صادرات مصر من البطاطس

وأوضح التقرير أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي حولى 350 ألف طن، وروسيا حوالى 50 ألف طن، والدول العربية حوالى 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالي 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الموسم التصديرى ما زال مستمرا.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميته خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري حوالي 940 ألف طن.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها، لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبي.

ووجّه "القصير"، خلال الاجتماع، كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعي، وكذلك المصدرون عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد، والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدي ليس فقط لرفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى.

وكان وزير الزراعة قد طالب أيضا المجلس التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين، خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير، ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.

صادرات مصر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى دكتورسعد موسى الحجر الزراعي المصري العلاقات الزراعية

مواد متعلقة

"مُصدرى البطاطس": "تقاوٍ أوروبية" سبب انتشار العفن البنى فى المحصول المصرى

بلغت 1.6 مليار دولار.. 31% نموًا فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى الربع الأول من 2024

"الزراعة" تصدر توصيات لتخفيف تأثير موجة الحرارة على البطاطس ومحاصيل الخضر

الأكثر قراءة

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

" غزة " في مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح