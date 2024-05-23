650 ألف طن.. مصر تحقق رقمًا قياسيًا فى تصدير البطاطس

حققت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري 2023/ 2024 رقما قياسيا جديدا بحوالي 650 ألف طن حتى 20 مايو الجاري، وفقا لتقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية.

صادرات مصر من البطاطس

وأوضح التقرير أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي حولى 350 ألف طن، وروسيا حوالى 50 ألف طن، والدول العربية حوالى 180 ألف طن، بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالي 70 ألف طن، مشيرا إلى أن الموسم التصديرى ما زال مستمرا.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميته خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري حوالي 940 ألف طن.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد عقد اجتماعا مؤخرا مع قيادات الوزارة وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية لمتابعة إجراءات تصدير البطاطس وسبل زيادة صادرات مصر منها، لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطى النقدي الأجنبي.

ووجّه "القصير"، خلال الاجتماع، كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعي، وكذلك المصدرون عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد، والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدي ليس فقط لرفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى.

وكان وزير الزراعة قد طالب أيضا المجلس التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين، خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير، ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.