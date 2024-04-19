"الزراعة" تصدر توصيات لتخفيف تأثير موجة الحرارة على البطاطس ومحاصيل الخضر

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوعية المستمرة للمزارعين حول كيفية التعامل مع موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأصدر معهد بحوث البساتين التوصيات الفنية الواجب اتباعها من مزارعي البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر، وقال الدكتور أيمن حمودة، مدير المعهد، إن هذه التوصيات خاصة بمحاصيل البطاطس والقلقاس والبطاطا ومشاتل الخرشوف والفراولة والواجب مراعاتها لتلافى التأثير السيئ للحرارة المرتفعة على هذه الحاصلات.

وجاءت التوصيات على النحو التالي: "تجنب زراعة أي شتلات خضر خلال هذه الموجة الحارة، ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء الموجة، يجب ري النباتات فى الصباح الباكر بعد الفجر وتجنب الري فى أوقات النهار نهائيًا وإضافة هيومات البوتاسيوم وحامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري للمساعدة في سريان امتصاص العناصر الغذائية من التربة، وأن البطاطس الصيفية المتأخرة يتم ريها رية سريعة مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم أو نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان مع الري.

كما جاءت التوصيات أيضًا: "يجب رش النباتات بالمبيدات الحشرية ومبيدات العناكب الموصي بها، وهذا هام جدًا نظرًا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة التربس- المن- الأكاروس - التوتا أبسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة على أن يكون الرش فى الصباح الباكر مع تجنب رش النباتات نهارًا حتى لا تتعرض للاحتراق، والرش في الصباح الباكر للمحاصيل المختلفة بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت مع مراعاة عدم خلطها مع عناصر أخرى، كما يمكن الرش بمحلول كبرتيات الزنك أو الزنك المخلبى مع مراعاة التركيز والجرعة المناسبة لكل مركب حسب نوعه ومصدره لتحسين حالة النباتات وزيادة الجهود الخلوية للنباتات لتحمل الظروف القاسية ورفع قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية شديدة الحرارة".