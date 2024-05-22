"مُصدرى البطاطس": "تقاوٍ أوروبية" سبب انتشار العفن البنى فى المحصول المصرى

قال أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة، إيقاف 6 شركات عن تصدير البطاطس إلى الأسواق الخارجية حتى نهاية الموسم، قرار إيجابي للمحافظة على سمعة المنتج المصري في الخارج.

البطاطس تأتى فى المرتبة الثانية فى الصادرات المصرية

وأوضح الشربيني في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن المشكلة التي تعرضت لها تلك الشركات هي العفن البني والذي تسبب في أزمة أثناء الشحن، حيث إن البطاطس المصدرة يجب أن تكون لها مواصفات معينة، مشيرًا إلى أن مصر في مقدمة الدول المنتجة للبطاطس في العالم، وتعتبر واحدة من أكبر الدول المنتجة للبطاطس في العالم، حيث تنتج سنويًا أكثر من 5 ملايين إلى 6.3 مليون طن من هذا المحصول الاستراتيجي، ويرجع ذلك إلى التربة الخصبة والمناخ المعتدل في مصر، اللذين يشكلان بيئة مثالية لزراعة البطاطس وإنتاجها بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن المناخ المعتدل في مصر، مع وفرة في الموارد المائية من خلال نهر النيل وشبكة الري، يسهم في نمو البطاطس وتحقيق إنتاجية عالية، مشيرًا إلى تواجد البطاطس في مناطق زراعية مختلفة في مصر، مثل وادي النيل والدلتا، والصحراء الغربية، والصعيد، وذلك بفضل التنوع المناخي والتربوي، حيث تتم زراعة البطاطس في مصر على ثلاث عروات.

وفى المرتبة الأولى فى صادرات الخضروات

وأضاف أنه بفضل هذه المواصفات الممتازة، تحظى البطاطس المصرية بطلب كبير في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما يجعلها محصولًا استراتيجيًا هامًا لاقتصاد مصر، مطالبا بضرورة الرقابة على الحجز الزراعي بشكل مباشر حتى لا يتكرر تلك الأزمة مرة أخرى أو مع أنواع أخرى من الصادرات الزراعية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إلى أن السبب في انتشار العفن البني في البطاطس، نتيجة التقاوي السيئة التي جاءت من الاتحاد الأوروبي، وهذا الأزمة تعتبر الأولى من نوعها، متوقعا أن تكون تلك حربا شرسة على صادرات البطاطس المصرية، حيث إنها تغزو العالم الآن، وأصبحت منافسا للكثير من الدول.

واختتم بأن البطاطس تأتي في المرتبة الثانية في الصادرات المصرية بعد الموالح، وتأتي في المرتبة الأولى في صادرات الخضروات، لافتا إلى أن حجم المساحة من المنزرعة من البطاطس خلال الثلاث عروات يصل إلى 6000 ألف فدان سنويًا،