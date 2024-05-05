الأحد 05 مايو 2024
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مصر

معامل "مكافحة العفن البنى في البطاطس" تواصل فحص عينات التصدير خلال فترة الإجازة

فحص البطاطس
فحص البطاطس

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير  خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، أن المهندسين يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني،  للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

 معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس 

وأوضحت الدكتورة نجلاء بلابل، أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وأشارت الى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديري 2023-2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال.

معامل مشروع مكافحة العفن البني البطاطس تواصل فحص عينات التصدير خلال اجازة النسيم وعيد

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