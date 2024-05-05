معامل "مكافحة العفن البنى في البطاطس" تواصل فحص عينات التصدير خلال فترة الإجازة

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، إن معامل المشروع تواصل فحص عينات البطاطس التصدير خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، أن المهندسين يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني، للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس

وأوضحت الدكتورة نجلاء بلابل، أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وأشارت الى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديري 2023-2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال.