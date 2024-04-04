الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تُعلن تجديد الاعتماد الدولى لمعامل مكافحة العفن فى البطاطس

الدكتورة نجلاء بلابل
الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تجديد اعتماد معامل المشروع للأيزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك " للعام الرابع على التوالي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل على التطوير المستمر للمعامل التابعة للوزارة.

تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع حصر ومكافحة العفن

وأضافت في بيان، أن تجديد الاعتماد يعتبر  خطوة ضرورية فى ظل فتح اسواق تصديرية جديدة وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلفة بها من حيث نظام الادارة، كفاءة العاملين والأجهزة المعملية، واستخدام الجديد من برتوكولات الفحص، والتحسين المستمر للخدمة المقدمة مع التطوير وطرق الفحص التي تواكب التطور العلمى، وكذلك تطبيق مبادئ الشفافية والحيادية مع جميع المستثمرين.

وقالت "بلابل" إن فريق المتابعة من قبل مجلس الاعتماد الإيجاك أشاد بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس والأجهزة الحديثة والبرتوكولات المستخدمة، وكذلك الإمكانيات المتاحة للعاملين لتنفيذ مهام المشروع على الوجه الأكمل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع حصل على شهادة الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017، عام 2020، ويسهم في تحقيق منظومة الإنتاج والتصدير على الوجه الأمثل بجانب تحقيق أهداف التنمية من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها المشروع وبرتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير الاقتصاد القومى.

جدير بالذكر أن محصول البطاطس يحتل المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، وأن الموسم التصديرى للبطاطس (2022-2023)، شهد طفرة غير مسبوقة في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التطوير الدكتورة نجلاء بلابل مشروع حصر ومكافحة العفن البني البطاطس معامل المشروع

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