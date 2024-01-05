ضخ سلع غذائية ومتابعة المحاصيل الشتوية.. "الزراعة" في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٧٦، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة ٢٩ ديسمبر وحتى ٤ يناير الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة اجتماعات مع بعض المسؤولين بالوزارة، في أول يوم عمل بالعام الجديد؛ لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

خدمات الإرشاد

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

التقى القصير مع العلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء والذين حصلوا على جوائز محلية ودولية خلال العام الماضى في بداية العام الجديد.

هنأ القصير أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصرين كل خير وسعاده وتقدم.

وجه القصير بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لاهالينا بجودة عالية وباسعار تنافسية واحتفالا باعياد الميلاد المجيد.

كلف القصير الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب للعمل رئيسا للمركز.

أصدروزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.

تفقد الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية، عدد من محطات تعبئة وتصدير الموالح لدول العالم المختلفة وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على المشكلات التى تواجه السادة المصدرين.

صرح الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، بأن الكميات الواردة الفعلية من تقاوى البطاطس حتى تاريخه أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها الينا هذا بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى.

نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد"، كما نظم مركز التدريب بالمعمل برنامج تدريبي لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع 6000 عينة.

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي كميات تقاوي البطاطس المستوردة، والتي تم فحصها خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت حوالي ٨٦ الف و١٨٧ طن، بإجمالي عدد عينات ٣٧٢١ عينة، فيما بلغ الإجمالي العام لما تم فحصه من تقاوي بطاطس مستوردة خلال موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، حوالي ١١٢ ألف و٦٦١ طنا، بإجمالي عدد عينات ٤٨١٥ عينة.

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