تفتيش على اللحوم وسعر ضمان القطن.. "الزراعة" في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 183، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024-2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "ميسكريم برهان" المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في اطار بحث اوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك، كما وجه الوزير، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها استعدادا لشهر رمضان.

فيما استقبلت وزارة الزراعة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وفد الاتحاد الإفريقي من المكتب المعني بالثروة الحيوانية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وتم مناقشة كافة أوجه التعاون بين مصر وشقيقاتها الدول الأفريقية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية عالية الجودة والفاعلية، مشيرة إلى أن ما تداولته بعض المواقع حول نقص الأمصال غير صحيح، كذلك تبنى مركز بحوث الصحراء تطبيق الحلول غير تقليدية للاستفادة من المخلفات الزراعية وتنفيذ نماذج للمكمورات السمادية (الكمبوست) والعلفية (السيلاج) من مخلفات النخيل.

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، فوز مركز بحوث الصحراء بتمويل مشروعين من أصل 29 مشروع على مستوى الدول العربية ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، كما شارك المركز أيضا في فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ بحضور اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس

بينما كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بواقع (1366) فدان لموسم 2024/2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالي 694 ألف و537 فدان، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى حول التوعية بالمعيار العالمى لسلامة الغذاء لصالح الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى وشباب الخريجين وطلاب الجامعات

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) تحت عنوان "أثر الملوثات الكيميائية والميكروبية على المحاصيل البستانية قبل وبعد الحصاد، كما نفذ المعمل برنامجا تدريبيا بعنوان "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية"، لعدد (13) متدرب من شركات بقطاع التصنيع الغذائى، كذلك شارك المعمل في مؤتمر: "السلامة والصحة المهنية".

فيما أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بالتوصيات الهامة، التي يجب على مزارعي البصل والثوم والفول البلدي، اتخاذها خلال شهري فبراير ومارس، لحماية ووقاية المحصول من الأمراض خلال هذه الفترة، كما أعلنت الوزارة، اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية اجراءات تجديد الاعتماد السنوى للأيزو ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك)

إنفوجراف وزارة الزراعة