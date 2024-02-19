زيادة المناطق الخالية من «العفن البنى للبطاطس» إلى 695 ألف فدان

كشفت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، الدكتورة نجلاء بلابل، عن تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البنى فى البطاطس بواقع ١٣٦٦ فدانًا لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ لتصبح مساحة المناطق الخالية من المرض، حتى الآن، حوالى ٦٩٤ ألفًا و٥٣٧ فدانًا. جاء ذلك فى تقرير رسمى تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم خلاله استعراض إنجازات مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس حتى منتصف شهر فبراير الجارى. وقالت «بلابل» إن إجمالى كميات تقاوى البطاطس المستوردة، التى تم فحصها خلال شهر يناير الماضى، بلغ حوالى ٣٨٣٤ طنًا، بإجمالى عدد عينات ١٨٠ عينة، فيما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه من تقاوى بطاطس مستوردة خلال موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حوالى ١١٦ ألفًا و٤٩٥ طنًا، بإجمالى عدد عينات ٤٨١٥ عينة.

وفيما يتعلق بما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التى تم فحصها خلال الموسم الحالى، أوضحت أنها بلغت، خلال الفترة من ١ يناير حتى ١٥ فبراير الحالى، حوالى ٢٠٠ ألف و٨٠٠ طن، بإجمالى ٨٠٤٠ عينة، ليبلغ الإجمالى العام لما تم فحصه، خلال الفترة من ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ حتى منتصف فبراير الحالى ٢١٦ ألفًا و٧٢٦ طنًا، بإجمالى ٨٦١١ عينة.

وأضافت أنه بالنسبة لعينات الفحص الظاهرى للبطاطس «عمر ٧٥ يومًا من الزراعة» لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بلغ إجمالى العينات التى تم فحصها ٦٩٣١ عينة للعروة الشتوية، و٢٩٤ عينة للعروة الصيفية، من بينها ٤٧٧٧ عينة للعروة الشتوية، و٩٣ عينة للعروة الصيفية خلال الفترة من بداية يناير حتى منتصف فبراير الجارى.

وتابعت أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، تتم متابعة أعمال مهندسى المناطق الخالية يوميًا، وكذلك مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسى المناطق الخالية.

وأوضحت أنه تم تحميل ٣٥ صورة فضائية خلال شهر يناير، بما يعادل ٣٥٠ ألف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الشتوية وزراعات العروة الصيفية، كما تم إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية «العروة التصديرية» لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية.

ولفتت مدير المشروع إلى أنه يتم، أيضًا، استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد؛ لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن طريق عمل تحليلات ملوحة التربة لجميع البيفوتات، التى تمت زراعتها خلال هذا الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائى للمجموع الخضرى لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول، فضلًا عن إدخال بيانات السحب الحقلى لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية، ما يعادل ٦٩٠٩ عينات، مشيرة إلى أنه تتم متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصة من خلال الصور الفضائية اليومية.