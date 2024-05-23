البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية وتبادل للمراكز بين الأسهم، مع استمرار الترقب لإعلان نتائج أعمال بعض الشركات عن الربع الأول من العام الجاري.



تراجع رأس المال السوقي

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2 مليار جنيه، ليسجل تريليونًا و937 مليار جنيه، عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 32.4 مليار جنيه؛ منها نحو 27 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.



وأغلق مؤشر السوق الرئيسية (إيجي إكس 30) على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.08% ليسجل 27205.14 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5891.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% مسجلًا 8587.17 نقطة.