مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

استقرت أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، حيث تداول متوسط سعر الدولار بين 48.95 جنيها شراء مقابل 49.05 جنيها بيع، وهذا بعد تراجعه بقيمة جنيها منذ قرار التسعير العادل للجنيه يوم 6 مارس.

في حين شهدت أسعار الذهب تراجعا أيضا بقيمة 100 جنيه بعد أن سجل خلال التعاملات الصباحية لعيار 21 نحو 3150 جنيها للجرام بيع، و3100 جنيه للجرام شراء، بعد أن وصل أمس نحو 3250 جنيها.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن التسعير العادل للجنيه وفق أليات السوق بحسب العرض والطلب، ليصبح السعر مرنا، بالتالي توفير السيولة الدولارية بالبنوك ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه الفترة ستشهد تباينا في أسعار الدولار صعودا ونزولا حتى يستقر عند السعر الطبيعي، والذي يتوقع أن يتراوح بين 47-45 جنيها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار استهدف كبح معدلات التضخم وسيؤدي للحد من عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، مشيرا إلى أن هذا القرار جيد للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن هذا القرار صائب ويتواكب مع الفترة الحالية.

وأكد أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن حصول مصر على تمويلات بقيمة 20 مليار دولار منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد ستؤدي إلى توفر سيولة دولارية كبيرة بجانب الحصول على 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن أسعار الدولار والذهب في الوقت الحالي أسعار ما بعد الصدمة حيث إن تجار العملة والمضاربين تعرضوا لأكبر ضربة أدت إلى خسائر كبيرة وارتباك في السوق مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف وجعله سعر مرن حسب العرض والطلب أدي للقضاء علي السوق السوداء وسيقوم التجار والمستثمرون بالتعامل مع البنوك مما سيعظم من الحصيلة الدولارية بعد أن قامت مؤسسات وشركات ببيع الدولار عند سعر 49 جنيها للدولار وبلغت الحصيلة الأولية نحو 150 مليون دولار حتى الآن بحسب تقديرات الخبراء.

وتوقعت الخبيرة المصرفية أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 47 و45 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد استقرار السوق وضخ مزيد من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الإفراجات الجمركة عن البضائع وطلبات المصانع والمستوردين والتجار، مشيرة إلى أن أسعار الذهب أيضا تأثرت وتراجعت بقيمة 100 جنيه للجرام.