الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البصل بـ 24 جنيها والطماطم بـ7.5.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الخضراوات
الخضراوات

تباينت  أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء،  في سوق العبور للجملة، وارتفعت ارتفاع طفيف   في سعر الكيلو الواحد لعدد  من الأصناف، فقد تراوح سعر الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه للكيلو، والبطاطس ما بين 6 و11 جنيها للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين10 و24 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء، لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء  

  • سعر الكوسة من 7-10 جنيهات للكيلو.
  • سعر الجزر من 3.5- 4.5 جنيه للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 15-25 جنيها للكيلو.
  • سعر الملوخية من 5- 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان 

  • أسعار الباذنجان البلدي من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 5- 10 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 6- 12 جنيها للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 6- 10 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 6- 10 جنيهاا للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 17- 21 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البسلة من 18- 24 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 5- 8 العبوة قفص.

أسعار الفلفل 

  • سعر فلفل رومي "بلدي" من 9- 12 جنيها للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 9-12 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي "بلدي" بين 6- 12 جنيها للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 28- 32 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 15 و65 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات

  • سعر الفول الأخضر من 8 إلى 12 جنيها للكيلو.
  • تراوح  القرع العسلي من سعر 66 إلى 90 للواحدة.
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ"الربطة 3 كيلو".
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ"القطعة 3 كيلو".
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ"القطعة 1 كيلو".
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ"القطعة 2 كيلو".
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ"الربطة 1 كيلو".
  • سعر الشبت من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
  • سعر البقدونس من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
  • سعر الجرجير من 50 جنيها لـ"100 ربطة".
  • سعر الكسبرة من 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر النعناع 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر السلق 50 جنيها لـ"100 ربطة كيلو".
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ"الطبق 250 جرامًا".
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات "5 وحدات وزن كيلو".
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