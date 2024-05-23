الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السرعة" تمنع "كارثة" فى قطار محمّل بالسولار متجه من القاهرة إلى أسوان

ارشيفيه
ارشيفيه

شهد خط السكك الحديدية المتجه من القاهرة إلى أسوان نشوب حريق في عربة قطار بضاعة محمل بالسولار، متجه من القاهرة إلى أسوان.

تفاصيل الحريق

ونشب الحريق جراء حرارة الطقس، التي أدت إلى حدوث شرز بالفرامل، وعلى الفور تم وقف حركة القطارات في هذا الاتجاه، وفصل العربة عن باقى القطار، وحضرت 4 سيارات دفاع مدنى للسيطرة على الحريق، وجارٍ عملية التبريد.

كما حضرت سيارتا إسعاف ورجال الأمن بمركز شرطة المراغة، وقيادات من مديرية أمن سوهاج للسيطرة على الحريق.

وعادت حركة القطارات فى اتجاه واحد من أسوان للقاهرة، وجارٍ تبريد العربة لإعادة تركيبها مرة أخرى، حتى تعود الحركة فى نفس الاتجاه.

خط السكك الحديدية الطقس الشديدة الفرامل القطار مدنى للسيطرة سيارتين إسعاف بالسولار

مواد متعلقة

حريق يلتهم أثاث منزل فى سوهاج

مياه سوهاج: ضعف المياه بالأدوار العليا بالبلينا لتغير محبس طرد طلمبة

استبعاد مراقب بالشهادة الإعدادية بسوهاج نشر أسئلة الامتحان

فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي ينجح في استئصال ورم بقاع الجمجمة لشاب عشريني

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات الإلكترونية لكلية الصيدلة

"مياه سوهاج" تطلق قافلة مائية لخدمة أهالي قرية شندويل البلد بالمراغة

ضبط طالب سرب امتحان الهندسة للإعدادية بعد مرور 15 دقيقة فى سوهاج

11 ألف طالب بـ"حقوق سوهاج" يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الأول

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)