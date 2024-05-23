"السرعة" تمنع "كارثة" فى قطار محمّل بالسولار متجه من القاهرة إلى أسوان

شهد خط السكك الحديدية المتجه من القاهرة إلى أسوان نشوب حريق في عربة قطار بضاعة محمل بالسولار، متجه من القاهرة إلى أسوان.

تفاصيل الحريق

ونشب الحريق جراء حرارة الطقس، التي أدت إلى حدوث شرز بالفرامل، وعلى الفور تم وقف حركة القطارات في هذا الاتجاه، وفصل العربة عن باقى القطار، وحضرت 4 سيارات دفاع مدنى للسيطرة على الحريق، وجارٍ عملية التبريد.

كما حضرت سيارتا إسعاف ورجال الأمن بمركز شرطة المراغة، وقيادات من مديرية أمن سوهاج للسيطرة على الحريق.

وعادت حركة القطارات فى اتجاه واحد من أسوان للقاهرة، وجارٍ تبريد العربة لإعادة تركيبها مرة أخرى، حتى تعود الحركة فى نفس الاتجاه.