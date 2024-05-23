الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السكة الحديد" تستقبل الصيف بعودة قطارات النوم إلى مرسى مطروح والإسكندرية

القطارات
القطارات

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر من كل عام مع أول الصيف تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين “القاهرة-مرسى مطروح” والعكس، و"القاهرة-الإسكندرية" والعكس.

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 قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين “القاهرة-مرسى مطروح” والعكس، و"القاهرة-الإسكندرية". 

اعتبارا من يوم 1-6-2024:
تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى "مطروح-القاهرة" يومياً، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 2-6-2024:
- تشغيل قطار 1935-1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول.

اعتبارا من يوم 15-6-2024:
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارا من يوم 16-6-2024:
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

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- تشغيل قطار 773/772 مكيف (أسباني)  القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

اعتبارا من يوم 17-6-2024:
- تشغيل قطار 775/774 مكيف (أسباني) مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام (الإثنين / الأربعاء / الجمعة) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32) كالجداول المرفقة.

 

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