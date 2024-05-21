شاشات عرض وشاحن موبايل.. أحدث صور قطار "تالجو" الفاخر

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصويرًا لقطار تالجو من الداخل تبرز فيه وسائل الراحة من خلال كراسي مزودة بشاشة عرض ووصلة usb وشاحن للهاتف وهي خدمة جديدة تقدم لأول مرة بالسكة الحديد وتعد طفرة ونقلة نوعية في أسطول الوحدات المتحركة.

يذكر أن وزير النقل بحث مع السفير الاسباني بالقاهرة الشهر الماضي، إنشاء مصنع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر بالتعاون مع شركة تالجو، حيث تقوم شركة تالجو الأسبانية بتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقًا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو، وكذلك آخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة بمصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر.

وأكد السفير الأسباني أن تالجو تبدى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الهام وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير للدول الأخرى وخاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم مناقشة التعاون حول عدد من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا، وقليوب شبين القناطر الزقازيق.

وتقوم وزارة النقل بتوفير مسارات مخصصة بالسكك الحديدية لذوي الهمم وعربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية بمحطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة) كما تم توفير بوابات الكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار وكذلك تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم.

كما أن هناك تخفيضات تمنحها وزارة النقل على التذاكر بوسائل النقل المختلفة حيث يتم الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها ويتم في مترو الأنفاق صرف تذاكر بقيمة ٥٠ قرش لذوي الهمم حتى ۳۹ محطة، ويمكن إصدار اشتراكات بقيمة ٢٢ جنيه ربع سنوي لـ۱۸۰ رحلة ويتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيض ٥٠% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر، ويمكن اصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.

وفي مجال النقل البري يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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