السكك الحديدية: تخفيض سرعة القطارات بمعظم الخطوط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط، خاصة الوجه القبلي، من خلال فرق الطوارئ المخصصة، لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

واعتذرت الهيئة للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادتها.