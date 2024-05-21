وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالى مستجدات خط (رورو) بين مصر وإيطاليا





التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة خاصة في مجال النقل البحري، وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء دمياط.



الخط سيسهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية ومنها إلى باقي دول أوروبا.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط و التعاون مع شركة المافيفا الإيطالية بشأن تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل بمصر والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS وكذلك التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرميك الإيطالية لتوريد ماكينة فحص السكة.

وبحث وزير النقل مع السفير الايطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسيير وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية (بين ميناءي دمياط وتريستا)، والموعد المنتظر لسير الرحلة الأولى للخط وأكد الوزير أن تسيير هذا الخط يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى أن هذا الخط يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية خاصة أنه سيسهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية بوابة إيطاليا نحو إفريقيا ودول الخليج خاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية.

وقدم السفير الإيطالي بالقاهرة الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدا على اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط الى ايطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا هو البوابة المهمة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، بالإضافة إلى أن هذا الخط سيسهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد ويمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.