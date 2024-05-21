الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرحلة بالصوت والصورة.. "النقل" تشرح طريقة استخدام تاكسي العاصمة الإدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نشرت وزارة النقل اليوم شرحاً تفصيلياً لاستخدام تاكسي العاصمة الإدارية الذي أطلق في 15 مايو.

وأوضحت “النقل” وسائل الأمان التي تميز استخدام التاكسي حيث يتم تصوير الرحلة صوتاً وصورة بدءاً من ركوب التاكسي حتى انتهاء الرحلة.

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تفاصيل تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي الذي تم تشغيله تجريبيا

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية 

جدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أمام مقر المجلس، تفقد عددا من السيارات الكهربائية (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين عليها، والتي يصل إجمالي عددها إلى  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4).

 وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمنظومة النقل الذكي باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه خطط التنمية الاقتصادية، ولذا فهناك جهود مستمرة لتطوير وتحديث عناصر هذه المنظومة؛ من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

 وخلال تفقده لسيارات تاكسي العاصمة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من وزير النقل حول خطة تشغيل هذه السيارات؛ حيث أشار الوزير إلى بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الأولى من تلك السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات، والتي يتم تشغيلها في مصر لأول مرة؛ من أجل  تقديم خدمة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتا إلى أن  السيارات التي تم  تشغيلها على أعلى مستوى من حيث  أمان الركاب نظرا لأنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت)، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

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وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

 

 كما أشار الوزير إلى أن هذه السيارات، التي يتم تشغيلها، مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة، موضحا أن ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال؛ من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مضيفا أن هذه هي الوسيلة الثانية للمواصلات التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة اكتا، وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على ٨ محطات بالعاصمة الإدارية، وكذا المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يمر على ٧ محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة. 

تجدر الإشارة إلى أن حجز تلك السيارة الكهربائية متوافر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab )، الذي تم إطلاقه اليوم تزامنا مع بدء  التشغيل التجريبي للسيارات، ويتم الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب. 

https://drive.google.com/.../1_b.../view...

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رئيس مجلس الوزراء م انطلاقه فى 15 مايو الرحلة صوت وصورة ركوب التاكسى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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