مواعيد وخدمات السوبرجيت (إنفوجراف)

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن وخاصة المدن الجديدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة وكذلك رحلات العمرة.

خدمات السوبرجيت لنقل الركاب

• تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

• تقدم الشركة خدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقة للبيئة

• يبلغ إجمالي عدد الخطوط علـي مستوى الجمهوريــة 36 خـطًا.

• تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

• يتم نقل الركاب على خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الاسكندريه - الساحل الشمالى - مرسي مطروح – بورسعيد – السويس - شرم الشيخ الغردقه المنيا أسيوط قنا سوهاج الاقصر سفاجا نوبيع ) وقريبا من (اسماعيليه - منصوره).

قسم السياحه بالشركة

• تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ والغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق وبالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

رحلة العمرة

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بمكة، و المدينة المنورة، حيث يشمل البرنامج:

1. الطيران:سعودى ومصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة

4. رسوم التأشيرة

5. باركود وزارة السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

• للحجز والاستعلام:

• 01010037736 Whatsapp + call

• 01010038808 Whatsapp + call

• 01010303067 Whatsapp + call

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مواعيد وخدمات السوبرجيت

مواعيد وخدمات السوبرجيت

مواعيد وخدمات السوبرجيت

مواعيد وخدمات السوبرجيت

مواعيد وخدمات السوبرجيت

مواعيد وخدمات السوبرجيت