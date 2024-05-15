تفاصيل تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي الذي تم تشغيله تجريبيا

أعلنت اليوم وزارة النقل أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية لـ10 سيارات كهربائية (تاكسي) لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية.

وذلك من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت – 85 سيارة MG4) تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وسيكون حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، شهد اليوم تشغيل تجريبي لـ10 سيارات كهربائية (تاكسي) التي تم تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 60 سيارة شيفرولية بولت و85 سيارة MG4 لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا تصدر أي أصوات أو انبعاثات للعوادم، وسيقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وذكرت الوزارة أن حجز السيارة سيكون متاحًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، ومن المقرر إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبه إمكانية الدفع بطريقتين: إما عن طريق بطاقة الائتمان أو نقدًا، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى والمقترحات من الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية )

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية

التاكسى الكهربائى الذى عمل اليوم بالعاصمة الادارية