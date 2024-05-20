"النقل" تناشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة على شريط السكك الحديدية

تواصل وزارة النقل حملتها "سلامتك تهمنا"، حيث نشرت فيديو توضيحي للسلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق أرواح المواطنين واتلاف المتلكات العامة.

"سلامتك تهمنا" تهدف لتوعية الركاب والمواطنين بتجنب السلوكيات السلبية

وفي بيان لوزارة النقل، قالت إن الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان " سلامتك تهمنا " تهدف لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة .

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل أجرى جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري وأكد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين؛ لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.

وبعد ذلك، عقد الوزير اجتماعًا برئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث أكد في بداية الاجتماع ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب، واستمرار ية تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على ارض الواقع.

كما أكد وزير النقل ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب، وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقًا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها، كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط، مشيرًا إلى رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.