الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقل" تناشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة على شريط السكك الحديدية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تواصل وزارة النقل حملتها "سلامتك تهمنا"، حيث نشرت فيديو توضيحي للسلوكيات الخاطئة التي يتبعها البعض، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق أرواح المواطنين واتلاف المتلكات العامة.

txt

وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

"سلامتك تهمنا" تهدف لتوعية الركاب والمواطنين بتجنب السلوكيات السلبية

وفي بيان لوزارة النقل، قالت إن الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان " سلامتك تهمنا " تهدف لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة .

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وأضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار البيان، إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وأن مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.

txt

مع نائب وزير النقل الصينى.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنع للوحدات المتحركة

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل أجرى جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية والأرصفة وشبابيك التذاكر والمول التجاري وأكد على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين؛ لتسهيل تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية.

وبعد ذلك، عقد الوزير اجتماعًا برئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث أكد في بداية الاجتماع ضرورة أن يتسابق الجميع لخدمة الركاب، واستمرار ية تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على ارض الواقع.

كما أكد وزير النقل ضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقًا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف مع ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان والتأكيد على نظافة كافة المحطات وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب، وكذلك ضرورة المحافظة على انتظام جداول التشغيل ومواعيد قيام القطارات ووضع خطة تشغيل مرنة يتم تنفيذها وفقًا لعدد الركاب الوارد في قاعدة البيانات الخاصة بمشغولية القطارات على مختلف الخطوط مع إيقاف بعض القطارت يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية على عدد من الخطوط الفرعية بصفة مؤقتة لضعف مشغوليتها، كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية للخطوط، مشيرًا إلى رفع كفاءة خط شربين قلبين لزيادة سرعة القطارات على الخط وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وزارة النقل سلامتك تهمنا مناشدة المواطنين المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية حرم السكة اتلاف للمتلكات العامة

مواد متعلقة

تشغيل المترو ساعة إضافية بمناسبة مباراة الزمالك ونهضة بركان

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

هتوفر لك 70%.. أسعار اشتراكات مترو الأنفاق

مع نائب وزير النقل الصينى.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنع للوحدات المتحركة

"هيئة الكبارى": طورنا 7000 كم.. وانخفاض الحوادث بسبب جودة الطرق

تداول 704 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال أبريل

"النقل" تنشر أحدث تصوير جوى لتقدم أعمال مونوريل غرب النيل

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. تشغيل قطارات إضافية وزيادة منافذ بيع التذاكر

الأكثر قراءة

عاجل| اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

صورة مروعة.. اللقطات الأولى للعثور على حطام طائرة الرئيس الإيرانى

الهلال الأحمر تؤكد العثور على جميع الجثامين على متن مروحية الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا