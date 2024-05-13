وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة النقل أنه اعتباراً من يوم الأربعاء 15 مايو 2024، سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية وهي 10 سيارات تاكسي داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية.

وسيتم تشغيل إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية تباعاً داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بواقع 60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4، بدءا من يوم الأربعاء 15 مايو لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية.

تلك السيارات المزمع تشغيلها ستكون على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، ومزودة بأجهزة تحديد المواقع GPS، وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت). بالإضافة إلى ذلك، فإنها سيارات كهربائية صديقة للبيئة ولا تصدر أي أصوات أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة في بيانها أن حجز السيارة سيكون متاحًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، الذي سيتم إطلاقه مع أول يوم لتشغيل السيارة، وسيكون به إمكانية الدفع بطريقتين: إما عن طريق بطاقة الائتمان أو الدفع نقدًا، كما سيتوفر خط ساخن 19157 لاستقبال شكاوى ومقترحات الركاب، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد 10 سيارات كهربائية (تاكسي) التي من المقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٤، كمرحلة أولى من إجمالي عدد ١٤٥ سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ٦٠ سيارة شيفروليه بولت و٨٥ سيارة MG4 لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا تصدر أي أصوات أو انبعاثات للعوادم، وسيقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة في بيانها أن حجز السيارة سيكون متاحًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، ومن المقرر إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبه إمكانية الدفع بطريقتين: إما عن طريق بطاقة الائتمان أو نقدًا، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى والمقترحات من الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

التاكسى الكهربائى بالعاصمة

التاكسى الكهربائى بالعاصمة

التاكسى الكهربائى بالعاصمة