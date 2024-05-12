ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادر الميناء 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40147 طنًا تشمل: 11745 طن يوريا، 7152 طن علف بنجر، 10150 طن أسمنت معبأ، 1890 طن أسمنت صب، 9210 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73016 طنًا تشمل: 13113 طن قمح، 27528 طن ذرة، 11500 طن فول صويا، 3500 طن كسب عباد، 8700 طن خردة، 6896 طن حديد، 1779 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 547 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 987 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49749 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261110 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2404 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 حركة.