الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح والإسكندرية من يونيو 2024

القطارات
القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسي مطروح  و العكس  والقاهرة / الإسكندرية والعكس اعتبارا من يوم 1/6/2024: وبيانهم كالتالي: 

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مواعيد قطارات نوم وقطارات أولي وثانية وثالثة

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية  يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة  الإسكندرية / القاهرة يوميًا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.

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اعتبارا من يوم 2/6/2024:
- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 15/6/2024:
- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 16/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 نوم  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء  / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني)  القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 17/6/2024:
- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني)  مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء  / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق.
يترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة.
والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب  .

مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
مواعيد القطارات النوم الصيفية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات وقطارات أولي وثانية مرسى مطروح مكيفة القاهرة القاهرة الإسكندرية

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