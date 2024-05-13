السكة الحديد تعلن متوسط التأخيرات فى حركة القطارات اليوم

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الإثنين، إنه نظرا لما يتم العمل على إنجازه في عدد من المشروعات القومية التي ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى، فى هذه الفترة من أعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فقد تقرر تأخير بعض القطارات اليوم الإثنين.

مدة تأخير القطارات اليوم الإثنين

خط القاهرة / الإسكندرية 20 دقيقة

خط القاهرة / أسيوط 60 دقيقة

خط أسيوط / أسوان 80 دقيقة

خط بنها / بورسعيد 90 دقيقة

خط طنطا / المنصورة / دمياط 45 دقيقة

خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 45 دقيقة

وقدمت الهيئة اعتذارا عن تلك التأخيرات بسبب بعض التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من إنشاء كبارى علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك الحديدية وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قال إن عدد الركاب على كافة خطوط السكة الحديد يبلغ متوسط اليومي 1.2 مليون راكب يوميا تقريبا، مشيرا ان عدد الرحلات اليومي تبلغ 894 رحلة/ يوميا ذلك بخلاف الرحلات الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي ( 3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022- 2023.

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن الدفع الإلكترونى الخاص بحجز التذاكر متاح الان ويسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات، منها الحجز "أونلاين" عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة (web site) و تطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

وكذلك الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم ) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـ VIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري...).

إلى جانب الحجز عن طريق مكاتب المدينة وعددها 33 مكتبا، منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية كما يوجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكافة المناطق.