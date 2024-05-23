الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق يلتهم أثاث منزل فى سوهاج

حريق
حريق

اندلع حريق هائل بمنزل في مدينة أخميم التابعة لمحافظة سوهاج، دون وقوع خسائر بشرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في منزل بدائرة مركز شرطة أخميم.

وحسب التحقيقات الأولية، نشب الحريق في الطابق الثاني بمنزل مكون من ثلاثة طوابق، ملك "زغلول. ح" 70 عامًا، بالمعاش، وتمثلت التلفيات في احتراق أثاث المنزل.

وأرجع نجل مالك المنزل "إيهاب" 30 عامًا، سبب الحريق إلى ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق هائل أخميم لمحافظة سوهاج إخطار ا بنشوب حريق التلفيات ماس كهربائي

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لا خسائر بشرية.. السيطرة على حريق هائل فى سوهاج

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