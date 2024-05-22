"مياه سوهاج" تطلق قافلة مائية لخدمة أهالي قرية شندويل البلد بالمراغة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز المراغة والجاري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» حيث تضم القافلة خدمات مجانية للأهالى كقراءة وفحص العدادات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جوده مياه الشرب وكذلك استقبال شكاوى العملاء واستفساراتهم وحلها، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع الأهالى وقادة الرأى والسيدات والشباب وجميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية لمواطنين.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبي لرجال وعمد ومشايخ ومسؤولي القرية ولقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الرأى وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.



كما كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، الدكتور محسن عبد الجيد عبد الرحيم رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمجهوداته فى اعداد تقارير المؤشرات المالية خلال الفترة من 2009 حتى 2022 وكذلك لدوره فى دعم وتطوير القطاع المالى والتجارى والتحليل الاقتصادية بالشركة مما ساهم فى تحقيق أهداف الشركة وتطوير ادائها واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

