الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أنهت كليات جامعة سوهاج كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024، والتي يؤديها نحو ٧٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية بجميع كليات الجامعة، حيث انتهت من اعتماد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات، وفقًا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي أنه تم  وضع خطة محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وتوفير بيئة ملائمة لضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها التأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسمائهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات لعدم سداد المصروفات، عدم دخول الطلاب بالموبايلات إلى اللجان ومنع التكدس ووجود عدد كافى من الملاحظين، والتأكيد على ضرورة وجود العميد والوكيل المختص وكافة المسئولين أثناء انعقاد الإمتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها، والتشديد على تنظيم الكنترولات وبدء عملية التصحيح والرصد لأعمال الامتحانات حتى يمكن إعلان النتيجة بصررة سريعة، ومنح إفادات التجنيد للطلاب خاصة المستوى الأخير في أقرب وقت ممكن، والالتزام بطباعة الأسئلة قبل الامتحانات بفترة قصيرة، لتجنب أي تسريب في الامتحانات.

وأضاف"النعماني" أنه تم أيضًا  الانتهاء من تجهيزات المدرجات والمخيمات، ووضع مبردات ومكيفات الصحراوي داخل المخيمات، وحفاظًا على موارد الجامعة تم استغلال المخزون الخشبى للجامعة في إعادة استخدامه لتصنيع مقاعد وكراسى خشبية للطلاب لإستيعاب زيادة أعداد الطلاب، والإنتهاء من تجهيزات معامل الإختبارات الإلكترونية، كما تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع في حالات الطواريء.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توجيه مجالس الأقسام بضرورة أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسيةو ما تم دراسته خلال التيرم، مع الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية فيما يتعلق بعدد الأسئلة ونوعيتها وفقًا لكل مقرر دراس، ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها.
وإعدادها بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المُخصص للإمتحان عدد الأسئلة.

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